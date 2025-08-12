Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPunalurchevron_rightസുരക്ഷാവേലിയില്ല;...
    Punalur
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 11:18 AM IST

    സുരക്ഷാവേലിയില്ല; പുനലൂർ പട്ടണത്തിലെ പാലങ്ങൾ ആത്മഹത്യ മുനമ്പാകുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സുരക്ഷാവേലിയില്ല; പുനലൂർ പട്ടണത്തിലെ പാലങ്ങൾ ആത്മഹത്യ മുനമ്പാകുന്നു
    cancel
    camera_alt

    സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി​യി​ല്ലാ​ത്ത പു​ന​ലൂ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ

    പു​ന​ലൂ​ർ: തി​ര​ക്കേ​റി​യ പു​ന​ലൂ​ർ പ​ട്ട​ണ മ​ധ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. പ​ട്ട​ണ​മ​ധ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന ക​ല്ല​ട​യാ​റി​ന് കു​റു​കെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വ​ലി​യ​പാ​ല​വും സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​മാ​യ പു​ന​ലൂ​ർ തൂ​ക്കു​പാ​ല​വും ഉ​ണ്ട്.

    ഈ ​ര​ണ്ടു പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ം ഒരു മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ ആ​റ്റി​ൽ ചാ​ടി ആത്​മഹത്യ ചെയ്തു. ആ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കേ വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ​ത്. ഇ​രു പാ​ല​വും ആ​ർ​ക്കും ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ജ​ല​അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​യ​റി​യാ​ണ് പ​ല​രും അ​മ്പ​ത് അ​ടി​യോ​ളം താ​ഴ്ച​യി​ലു​ള്ള ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടു​ന്ന​ത്.

    പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി​ക്കും വ​ലി​യ പൊ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും. പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​യി​ലും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും വ​ലി​യ ക​യ​വും വെ​ള്ള​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, വ​ലി​യ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കും ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ മാ​ലി​ന്യം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് പാ​ല​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി ആ​റ്റി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​തും രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ത്ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​ത് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ലോ സ​മീ​പ​ത്തോ നി​രി​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ഇ​ല്ല.

    പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് ടി.​ബി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ പൊ​ലീ​സ് നീ​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. അ​ഥ​വ ഇ​നി കാ​മ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ലും പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ങ്ങേ അ​റ്റം​വ​രെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​വ​രി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ച്ചാ​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ആ​റ്റി​ൽ ചാ​ടു​ന്ന​തും മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തും ത​ട​യാ​നാ​കും. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ചു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പു​ന​ലൂ​രി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​രോ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യോ ഇ​തി​ന് ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ- എ​ൻ.​എ​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ല്ല​ട​യാ​റ്റി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള പു​ന​ലൂ​ർ വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ണെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ.​എ​ച്ച് സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​താ​ത് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന് ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ന​ലൂ​രി​ലെ ഈ ​സ്ഥി​തി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പു​ന​ലൂ​ർ അ​സി.​എ​ക്സി​കൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam Newspunalurkallada riverBridgeshanging bridgefence
    News Summary - No security fence; Bridges in the punalur city are becoming a suicide hotspot
    Similar News
    Next Story
    X