    ശുചീകരണമില്ല; മുക്കടവിൽ മാലിന്യവും ദുർഗന്ധവും അസഹനീയം

    ശു​ചി​മു​റി സം​വി​ധാ​ന​വും ഇ​ല്ല
    ശുചീകരണമില്ല; മുക്കടവിൽ മാലിന്യവും ദുർഗന്ധവും അസഹനീയം
    മു​ക്ക​ട​വി​ലെ മാ​ലി​ന്യം

    പു​ന​ലൂ​ർ: ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന മു​ക്ക​ട​വി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞു. ക​ടു​ത്ത ദു​ർ​ഗ​ന്ധം കാ​ര​ണം ഇ​തു​വ​ഴി മൂ​ക്കു​പൊ​ത്താ​തെ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റാ​താ​യി. ദി​വ​സ​വും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ്​ പു​ന​ലൂ​ർ-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​വേ​യി​ലു​ള്ള മു​ക്ക​ട​വി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നും ആ​ഹാ​രം പാ​ച​കം ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ക്കാ​നും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കാ​ടു​മൂ​ടി അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ല​യി​ലു​ള്ള ആ​റ്റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ യാ​തൊ​രു സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ​ബ​രി​മ​ല സീ​സ​ണി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചെ​യ്തി​ല്ല.

    ഇ​വി​ടെ ശു​ചി​മു​റി സം​വി​ധാ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​റ്റു​തീ​ര​ത്തും പാ​ത​യോ​ര​ത്തു​മാ​ണ് പ​ല​രും പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മി​ക്ക​വ​രും ഇ​വി​ടെ ആ​ഹാ​രം പാ​ച​കം ചെ​യ്തു ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ത​യോ​ര​ത്തും മ​റ്റും ക​ള​യു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ശു​ചി​ക​രി​ക്കാ​നോ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കാ​നോ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. സീ​സ​ൺ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക​ട​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​വും ഇ​വി​ടെ​ത​ന്നെ ത​ള്ളു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

    ആ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പ്ലേ​റ്റു​ക​ളും കു​പ്പി​ക​ളും ആ​ഹാ​ര അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ത​യോ​ര​ത്തും ഓ​ട​യി​ലും ആ​റ്റ് തീ​ര​ത്തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തും ഉ​ണ്ട്. ആ​റ്റി​ന്‍റെ ഒ​രു​വ​ശം പു​ന​ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും മ​റു​വ​ശം പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല സീ​സ​ണോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ മ​തി​യാ​യ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​വും മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കാ​റു​ണ്ടായിരുന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ര്യ​മാ​യ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    News Summary - No sanitation; the garbage and stench in Mukkadav are unbearable
