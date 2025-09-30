Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    30 Sept 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 10:25 AM IST

    മുക്കടവിലെ കൊലപാതകം: ഒരാഴ്ച‍യായിട്ടും തുമ്പായില്ല; ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ചും അന്വേഷണം

    മുക്കടവിലെ കൊലപാതകം: ഒരാഴ്ച‍യായിട്ടും തുമ്പായില്ല; ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ചും അന്വേഷണം
    മു​ക്ക​ട​വ് ആ​ളു​കേ​റാ​മ​ല​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ച​ങ്ങ​ല

    പു​ന​ലൂ​ർ: മു​ക്ക​ട​വ് ആ​ളു​കേ​റാ​മ​ല​യി​ൽ മ​ധ്യ​വ​യ്സ​ക​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ര​ത്തി​ൽ ച​ങ്ങ​ല​യി​ൽ ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി​ട്ടും തു​മ്പൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന മ​ല​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ന്ന റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ള​മാ​ണ് ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തി​യ​ത്.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​ളെയും കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളേ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. മ​രി​ച്ച അ​ജ്ഞാ​ത​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ളു​പ്പാ​യേ​നെ എ​ന്ന് സം​ഘം പ​റ​യു​ന്നുണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആളെ കാണാനില്ല എന്ന പരാതി ഒ​രി​ട​ത്ത് നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത് സം​ഘ​ത്തെ കു​ഴ​ക്കു​ന്നു. അ​ജ്ഞാ​ത​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും പൊലീസ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നുണ്ട്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ങ്ങ​ല​യാ​ണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചത്. മൂ​ന്ന​ര മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ള​മു​ള്ള ഈ ​ച​ങ്ങ​ല​യെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജ്ജി​ത​മാ​ക്കി. ആ​ന​യു​ടെ ഇ​ട​ച​ട​ങ്ങ​ല​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ച​ങ്ങ​ല​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ച​ങ്ങ​ല ക​ട​ക​ളു​ടേ​യും മ​റ്റും മു​ന്നി​ൽ വാ​ഹ​നം ഇ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ത​ട​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ത്ത​രം ച​ങ്ങ​ലാ​യാ​ണെ​ന്ന് പിന്നീട് ക​ണ്ടെ​ത്തി. പു​തി​യ ച​ങ്ങ​ല​യ​യ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​വി​ടെ നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​തയെന്നും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ക​ട​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ല​ട​ക്കം എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം ച​ങ്ങ​ല ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ​വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ച​ങ്ങ​ല കൂ​ടാ​തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​ന്നാ​സ്, കു​പ്പി, കീ​റി​യ ബാ​ഗ്, ക​ത്രി​ക എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വു​ക​ളാ​യു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ത്തി​ക്കാ​നുള്ള പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ക​ന്നാ​സ് എ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ പ​മ്പു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​ന്നാ​സു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​മ്പു​ക​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​ട​ത് കാ​ലി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളി​ന്‍റെ ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​ർ​ണി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.


    അതിക്രൂര കൊലപാതകം –മന്ത്രി ഗണേഷ്

    പു​ന​ലൂ​ർ: മു​ക്ക​ട​വ് ആ​ളു​കേ​റാ​മ​ല​യി​ൽ ച​ങ്ങ​ല​യി​ൽ ബ​ന്ധി​ച്ച പു​രു​ഷ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വം അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്നും മ​രി​ച്ച ആ​ളി​നെ​യും പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കെ.​ബി.​ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ. എ​ന്താ​യാ​ലും സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ തോ​ന്നു​ന്ന പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കൊ​ല​പാ​ത​കം അ​ല്ല ഇ​ത്. ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണ്. വ​ലി​യ പ​ക​യും വൈ​രാ​ഗ്യ​വും ഒ​ക്കെ അ​തി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ല്ല സൈ​ക്കോ​ക​ളും ആ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത്ര​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ഒ​രാ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും ചി​ന്തി​ക്ക​ണം. ആ​ന​യെ ത​ള​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ച​ങ്ങ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ണ്ട് റ​ബ​ർ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് തീ​പ്പൊ​ള്ള​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ക്രൂ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. മ​രി​ച്ച ആ​ളി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യം. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൂ​ച​ന ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളാ​ണോ എ​ന്നും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

