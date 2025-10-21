Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPunalurchevron_rightഅച്ചൻകോവിലിൽ കൂടുതൽ...
    Punalur
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:27 AM IST

    അച്ചൻകോവിലിൽ കൂടുതൽ പന്നികളെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    അച്ചൻകോവിലിൽ കൂടുതൽ പന്നികളെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു
    cancel
    camera_alt

    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ.

    Listen to this Article

    പു​ന​ലൂ​ർ: ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ട്ടു പ​ന്നി​ക​ളെ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി 86 പ​ന്നി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ​യാ​യി 130 ഓ​ളം പ​ന്നി​ക​ളെ ഇ​തി​ന​കം വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്തെ വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ന്നി​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി നാ​ശം വി​ത​യ്ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ജ​ങ്ഷ​നി​ലും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ൾ കാ​ര​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കൃ​ഷി നാ​ശ​വും വ​രു​ത്തു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​വ​ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ശ​ബ​രി​മ​ല സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നെ​രി​ക്കെ പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​ക്യം ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ന​പാ​ല​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ന്നി​ക​ളെ കൊ​ന്ന് കു​ഴി​ച്ച് മൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:achankovilpunaloorWild Pigwildanimals
    News Summary - More wild boars shot dead in Achankovil.
    Similar News
    Next Story
    X