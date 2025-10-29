Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Oct 2025 2:30 PM IST
    29 Oct 2025 2:30 PM IST

    മണ്ഡലകാലം: അച്ചൻകോവിൽ യാത്ര കഠിനമാകും

    മണ്ഡലകാലം: അച്ചൻകോവിൽ യാത്ര കഠിനമാകും
    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ -കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ പാ​ത ത​ക​ർ​ന്ന​ നിലയിൽ

    പു​ന​ലൂ​ർ: ശ​ബ​രി​മ​ല മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ പ്ര​ധാ​ന അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല​ക്കു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​കും. ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ചെ​ങ്കോ​ട്ട- അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ കാ​ന​ന പാ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​തും ഇ​പ്പോ​ൾ പ​തി​വാ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ക​രെ കൂ​ടാ​തെ മ​ണ​ലാ​ർ, കും​ഭാ​വു​രു​ട്ടി ജ​ല​പാ​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ഗാ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ത​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ചെ​യ്താ​ലും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഫ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​മു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ കോ​ട്ട​വാ​സ​ൽ ചെ​ക്പോ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ വ​രെ 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ണ്ട്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് റോ​ഡാ​ണെ​ങ്കി​ലും കാ​ന​ന​പാ​ത​യെ​ക്കാ​ൾ ക​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഇ​രു​വ​ശ​വും കൊ​ടു​വ​ന​വും പ​ല​യി​ട​ത്തും കൊ​ക്ക​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​പാ​ത​ക്ക് ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നു​ള്ള വീ​തി​യേ​യു​ള്ളൂ. പ​ല​യി​ട​ത്തും എ​തി​രെ വാ​ഹ​നം​വ​ന്നാ​ൽ വ​ശം​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടോ പി​ന്നോ​ട്ടോ പോ​യാ​ലേ ക​ഴി​യു​ക‍യു​ള്ളു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന പാ​ത അ​തേ​പ​ടി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ള്ള​ത്. കാ​റ്റി​ൽ വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​പു​ഴ​കി​യ കൂ​റ്റ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത് അ​പ​ക​ടാ​മാം​വി​ധം മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    പ​ല​യി​ട​ത്തും പാ​ത​യു​ടെ വ​ശ​വും ക​ലു​ങ്കു​ക​ളും ച​പ്പാ​ത്തു​കു​ളും ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഓ​ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ര​ത്തി​ലി​ടി​ക്കു​ക​യോ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടോ​ടു​ള്ള കു​ഴി​ക​ളി​ലോ മ​റി​യും. പാ​ത​യി​ലെ അ​പ​കാ​ട​വ​സ്ഥ കൂ​ടാ​തെ ആ​ന​യും പു​ലി​യും ക​ടു​വ​യും അ​ട​ക്കും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര‍ക്ഷ ഒ​രു​ക്കാ​നോ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:journeymandalakalamachankovilSabarimala
    News Summary - Mandalakalam: The journey to Achankovil will be difficult
