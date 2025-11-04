Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    4 Nov 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 2:15 PM IST

    കഴുതുരുട്ടി റെയിൽവേ അടിപ്പാത കാടുമൂടി തകർച്ചയിൽ

    നാ​ശ​ത്തി​ലാ​യ ക​ഴു​തു​രു​ട്ടി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത
    Kollam
    നാ​ശ​ത്തി​ലാ​യ ക​ഴു​തു​രു​ട്ടി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത

    പു​ന​ലൂ​ർ: കാ​ടു​മൂ​ടി വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​നാ​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലാ​യ ക​ഴു​തു​രു​ട്ടി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ന​വാ​സ, എ​സ്റ്റേ​റ്റു മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യും ആ​ൾ​ക്കാ​ർ പോ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് അ​ടി​പ്പാ​ത ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴു​തു​രു​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സ്, മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി​യാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും നെ​ടു​മ്പാ​റ, മാ​മ്പ​ഴ​ത്ത​റ, അ​മ്പ​നാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ഴ സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തു വ​ഴി കാ​ൽ ന​ട​യാ​ത്ര പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​ൽ നി​ന്നും താ​ഴേ​ക്ക് വ​ള്ളി​പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഈ ​കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും പാ​മ്പ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ താ​ഴേ​ക്ക് വീ​ഴാ​റു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ച​വു​മി​ല്ല. റെ​യി​ൽ​വേ​യാ​ണ് അ​ടി​പ്പാ​ത ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    railwayKollam Newslocaldisrepair
    News Summary - Kazhuthurutty railway underpass is in disrepair
