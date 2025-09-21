Begin typing your search above and press return to search.
    Punalur
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 8:28 AM IST

    രാത്രിയിൽ ആനക്കാട്ടിൽ അകപ്പെട്ട യുവാക്കളെ വനപാലകർ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് രാ​ജാ​ക്കാ​ട് വ​ന​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട യു​വാ​ക്ക​ളെ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തിയ​പ്പോ​ൾ

    പു​ന​ലൂ​ർ: കാ​ട് കാ​ണാ​നെ​ത്തി വ​ഴി​തെ​റ്റി രാ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ടും​വ​ന​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ര​ണ്ടു യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​ന് ശി​ക്ഷ​യാ​യി ഇ​മ്പോ​സി​ഷ​ൻ എ​ഴു​തി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം യു​വാ​ക്ക​ളെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​ട്ട​യ​ച്ചു. ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് റേ​ഞ്ചി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ന​വും ആ​ന​യും ക​ടു​വ​യും പു​ലി​യും വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജാ​ക്കാ​ട് വ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, കി​ഴ​ക്കേ​ത്തെ​രു​വ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷൈ​നും മെ​റി​നും കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു സ്കൂ​ട്ടി​യി​ൽ രാ​ജാ​ക്കാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​വ​ഴി​യി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ത്തു​ള്ള വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡും ഗേ​റ്റും ക​ട​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി മ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചോ​ടെ കോ​ട​മ​ഞ്ഞ് മൂ​ടി​യ​തോ​ടെ യു​വാ​ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് എ​തി​രെ​യു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് ഇ​വ​ർ കു​ടു​ത​ൽ ഉ​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ലാ​യി. ഈ ​സ​മ​യം ഇ​രു​ട്ട്​ കൂ​ടി പ​ര​ന്ന​തോ​ടെ യു​വാ​ക്ക​ൾ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി. ഭ​യ​ന്നു​വി​റ​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ൾ, ത​ങ്ങ​ൾ കാ​ട്ടി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ തെ​ന്മ​ല പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ത്രി ഏ​ഴോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. സ​നോ​ജി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. റേ​ഞ്ചാ​ഫീ​സ​ർ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ക​ട​മാ​ൻ​പാ​റ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച​ർ അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി റെ​സ്ക്യൂ സം​ഘം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വി​വ​രം കൈ​മാ​റി അ​ടി​യ​ന്തി​ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    യു​വാ​ക്ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ ലോ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി വ​നം​അ​ധി​കൃ​ത​ർ രാ​ത്രി​യി​ൽ ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. യു​വാ​ക്ക​ൾ ആ​ദ്യം ന​ൽ​കി​യ ലോ​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും​മാ​റി ഈ​റ്റ കാ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഈ ​കാ​ട്ടി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി യു​വാ​ക്ക​ളെ അ​വ​സാ​നം ഈ​റ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ആ​ന​പ്പി​ണ്ട​വും ക​ര​ടി​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ട​ക​ളും പ​തി​ഞ്ഞ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ൾ കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. രാ​ത്രി 11.30 ഓ​ടെ യു​വാ​ക്ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി റേ​ഞ്ച്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും അ​മ്മ​മാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കാ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി​യ​തി​ന് ആ​ദ്യ ശി​ക്ഷ​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ‘റി​സ​ർ​വ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് പ്രൊ​ഹി​ബി​റ്റ​ഡ് ഏ​രി​യ’ എ​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ നൂ​റു​ത​വ​ണ ഇ​മ്പോ​സി​ഷ​ൻ എ​ഴു​തി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​രം ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​വു​മാ​യ ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​സി​ക​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും യു​വാ​ക്ക​ൾ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റേ​ഞ്ച്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ട​വും പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ൾ ചെ​യ്ത്. ഇ​തി​ലു​പ​രി പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ട് ക​യ​റു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ​ന​പാ​ല​ക​രെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ForestrescueYouthsForest guards
