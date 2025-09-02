Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPunalurchevron_rightആര്യങ്കാവിൽ എക്സൈസ്...
    Punalur
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 2:29 PM IST

    ആര്യങ്കാവിൽ എക്സൈസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ആര്യങ്കാവിൽ എക്സൈസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി
    cancel
    camera_alt

    ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്പോ​സ്റ്റി​ലെ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന

    പു​ന​ലൂ​ർ: ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​മി​ഴ്​ നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ ആ​ര്യ​ങ്കാ​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വും മ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മു​ൻ അ​നു​ഭ​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ചെ​ക്പോ​സ്റ്റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മൂ​ന്നു ഷി​ഫ്റ്റാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ​ത് ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി ഇ​തി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്.

    ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ഒ​ഡി​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഇ​തു വ​ഴി ക​ഞ്ചാ​വ് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടാ​തെ ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗ്ഗ​വും ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ സു​ഗ​മ​പാ​ത​യാ​ണ് ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ്. കൂ​ടാ​തെ നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ധാ​രാ​ള​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ച്ച​ക്ക​റി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നി​റ​യെ ലോ​ഡു​മാ​യി വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ല​ഹ​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ല്ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ല​ഹ​രി വ​സ്തൂ​ക്ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​രു അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലി​ലും എ​ക്സൈ​സ്, പൊ​ലീ​സ് ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsexcisearyankavuDrug seize
    News Summary - Excise inspections in Aryankavu
    Similar News
    Next Story
    X