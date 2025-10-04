Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:00 PM IST

    കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലിന് കർഷകർക്ക്​ തുച്ഛമായ വില നൽകി ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: കൊ​ഴു​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ലി​ന് ക്ഷീ​ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ തു​ച്ഛ​മാ​യ വി​ല ന​ൽ​കി അ​ന്യാ​യ വി​ല​ക്ക്​ മ​റി​ച്ചു​വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര കു​റ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ലി​റ്റ​റി​ന് 35മു​ത​ല്‍ 36 രൂ​പ വ​രെ ക​ര്‍ഷ​ന് ന​ല്‍കി സം​ഘം വാ​ങ്ങു​ന്ന പാ​ല്‍ അ​പ്പോ​ള്‍ത​ന്നെ മ​റി​ച്ചു വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് 52 രൂ​പ​ക്ക്. ക്ഷീ​ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു പാ​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും പാ​ലി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്നു പാ​ല്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യി​ല്‍ ത​ന്നെ പാ​ല്‍ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴും വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി.

    ക​ര്‍ഷ​ക​നി​ല്‍ നി​ന്ന്​ 40 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ 43 രൂ​പ വ​രെ വി​ല ന​ല്‍കി വാ​ങ്ങു​ന്ന കൊ​ഴു​പ്പു​കൂ​ടി​യ പാ​ല്‍ മി​ല്‍മ​ക്ക് ന​ല്‍കി വ​രു​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ല​ത്തെ സ്ഥി​തി. അ​ടു​ത്തി​ടെ പാ​ലി​ന്‍റെ നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ല് മി​ക്ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ക്ഷീ​ര ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​റി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    മി​ക്ക ക്ഷീ​ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു കാ​ര​ണം ക​ന്നു​കാ​ലി​വ​ള​ര്‍ത്തി ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തി വ​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക്ഷീ​ര ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ മേ​ഖ​ല​വി​ട്ടു​പോ​യി. ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ല്‍ഗ്രാ​മം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ന്‍തോ​തി​ലാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​രും , ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പാ​ല്‍ ക​റ​വ​ക്കാ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ഷീ​ര​ഗ്രാ​മ​മാ​യി​രു​ന്നു മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ല്‍ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ള്ള​ത്. നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ക്ഷീ​ര​വ്യ​വ​സാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ 503 വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 400 ലേ​റെ ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പാ​ല്‍ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ 50 പേ​രി​ല്‍ താ​ഴെ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

