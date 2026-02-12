Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPunalurchevron_rightകുതിരച്ചിറയിലെ കലുങ്ക്...
    Punalur
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 12:08 PM IST

    കുതിരച്ചിറയിലെ കലുങ്ക് നിർമാണം: ജനങ്ങൾ യാത്രാദുരിതത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാതെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും യാത്രാസൗകര്യം ഇല്ലാതായി
    കുതിരച്ചിറയിലെ കലുങ്ക് നിർമാണം: ജനങ്ങൾ യാത്രാദുരിതത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    ചെ​മ്മ​ന്തൂ​ർ-​ന​രി​ക്ക​ൽ​പാ​ത​യി​ലെ കു​തി​ര​ച്ചി​റ​യി​ലെ ക​ലു​ങ്ക് നി​ർ​മാ​ണം

    Listen to this Article

    പുനലൂർ: വാഹനഗതാഗതത്തിന് ബദൽസംവിധാനം ഒരുക്കാതെ പ്രധാനപാതായ ചെമ്മന്തൂർ-നരിക്കൽ പാതയിലെ കുതിരച്ചിറ കലുങ്കിന്‍റെ നിർമാണം തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. കരവാളൂർ പഞ്ചായത്ത് മേഖലയെ പുനലൂർ പട്ടണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്.

    ഈ പാതയിൽ ഒരു വർഷമായി നടന്നുവരുന്ന നവീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പഴയ കലുങ്ക് പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. ബസ് സർവിസ് ഉൾെപ്പടെ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖല‍യിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാറായി. ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കു മാത്രം കടന്നുപോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും യാത്രാസൗകര്യം ഇല്ലാതായി.

    കലുങ്കിനോട് ചേർന്ന് മീനാട് പദ്ധതിയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്‍റെ വലിയ പൈപ്പ് കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചാലേ കലുങ്ക് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. പൈപ്പ് മാറ്റൽ നീണ്ടുപോയാൽ കലുങ്ക് നിർമാണവും വൈകും. നരിക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുനലൂരിലെത്താനുള്ള മറ്റ് പാതകൾ വഴി വലിയ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionculvertTravel difficulties
    News Summary - Construction of a culvert at Kuthirachira: People are facing travel difficulties
    Similar News
    Next Story
    X