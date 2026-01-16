Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Jan 2026 11:44 AM IST
    date_range 16 Jan 2026 11:44 AM IST

    മുക്കടവിൽ പാറയിടുക്കുകളിലെ കുളി അപകടകരം; സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ല

    അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് വ​യോ​ധി​ക​ര​ട​ക്കം ആ​റ്റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്
    മുക്കടവിൽ പാറയിടുക്കുകളിലെ കുളി അപകടകരം; സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ല
    മു​ക്ക​ട​വ് ആ​റ്റി​ലെ പാ​റ​യി​ടു​ക്കി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    പു​ന​ലൂ​ർ: മു​ക്ക​ട​വ് ആ​റ്റി​ലെ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ കു​ളി അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. സീ​സ​ണി​ൽ ദി​വ​സ​വും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കു​ളി​ക്കാ​നും മ​റ്റ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്.

    ചി​ത​റ​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ഴു​വ​ഴു​പ്പാ​യ പാ​റ​യി​ടു​ക്കു​ക​ളും കു​ഴി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഇ​വി​ടു​ത്തെ കു​ളി​ക്ക​ട​വ്. അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളും വ​യോ​ധി​ക​രും അ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ​വ​രും ഈ ​ആ​റ്റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കാ​ൽ​വ​ഴു​തി​പ്പോ​യാ​ൽ പാ​റ​യി​ൽ വീ​ണ് അ​പ​ക​ടം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. വെ​ള്ള​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ല പാ​റ​ക​ളും ഗ​ർ​ത്ത​മാ​ണ്. വെ​ള്ളം കു​റ​വെ​ങ്കി​ലും താ​ഴേ​ക്കു​ള്ള കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കു കാ​ര​ണം ചെ​റി​യ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ​പ്പോ​ലും കാ​ൽ വ​ഴു​തി താ​ഴേ​ക്ക് ക​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി പോ​കും. മു​മ്പ് നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടു​ണ്ടാ​യി പ​ല​ർ​ക്കും ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള വ​ണ്ടി​ക്കാ​രും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് കു​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ടു ക​ട​വു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​റ്റി​ലെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും ആ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​ടി​ക്കെ​ട്ടും കൈ​വ​രി​യും നി​ർ​മി​ച്ച​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും ചെ​യ്തി​ല്ല. ഇ​വ​യാ​ക​ട്ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ മ​തി​യാ​യ വെ​ളി​ച്ച​വു​മി​ല്ല. വി​ഷ​പ്പാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ആ​റ്റ് തീ​ര​ത്തെ കാ​ട് നീ​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തു​കാ​ര​ണം രാ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ കു​ളി​ക്കാ​നും പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് നേ​രി​ടു​ന്നു.

    വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ്ഥ​ല​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, ആ​റ്റി​ലും തീ​ര​ത്തും ചി​ത​റ​കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്താ​ൻ അ​പ​ക​ട​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഒ​രു കു​ളി​ക്ക​ട​വാ​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റ്റി​ന്റെ​യും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും വ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഫീ​സ് ഇ​ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ങ്കി​ലും ക​ക്കൂ​സ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​കും.

    News Summary - Bathing in the rocky cliffs in Mukkadawa is dangerous; no safety measures in place
