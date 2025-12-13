Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:29 AM IST

    നഗരസഭയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ക്രമീകരണം പൂർത്തിയായി

    Arrangements,counting,votes,municipality,completed, പുനലൂർ, വോട്ടെണ്ണൽ, കൊല്ലം
    പു​ന​ലൂ​ർ: പു​ന​ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​യും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഇ.​വി.​എം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പു​ന​ലൂ​ർ ഗ​വ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഏ​ഴോ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടേ​യും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രു​ടേ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ്ട്രോ​ങ് റൂം ​തു​റ​ക്കും. വോ​ട്ട് എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​ന് ആ​റ് ടേ​ബി​ളു​ക​ളാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് മു​മ്പ് എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​യും വോ​ട്ട് എ​ണ്ണ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ർ​ഡ് ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു റൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​റു​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട് എ​ണ്ണ​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 41 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും മൂ​ന്ന് ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​ർ​ക്കും കൗ​ണ്ടി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത​യും ആ​ളു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലും പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 108 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി, സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ കൂ​ടാ​ത ഇ​ത്ത​വ​ണ ഡി.​എം.​കെ​യും മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 35 വാ​ർ​ഡു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 21 വാ​ർ​ഡി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് 14 ലും ​വി​ജ​യി​ച്ചും. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു വാ​ർ​ഡും കൂ​ടി. പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്ന​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Election Newspunalur newskollamnews
    News Summary - Arrangements for counting votes in the municipality have been completed.
