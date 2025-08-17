Begin typing your search above and press return to search.
    Pathanapuram
    പുന്നല ജനവാസ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന

    പുന്നല ജനവാസ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന
    പു​ന്ന​ല ത​ച്ച​ക്കോ​ട് നാ​യി​ൻ​ക​രി​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്ത്​ കാട്ടാ​ന​യെ കണ്ടപ്പോൾ

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: പു​ന്ന​ല ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ഭീ​തി ഒ​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി വീ​ണ്ടും കാ​ട്ടാ​ന​യി​റ​ങ്ങി തെ​ങ്ങ് പി​ഴു​തി​ട്ടു. പു​ന്ന​ല ത​ച്ച​ക്കോ​ട് നാ​യി​ൻ​ക​രി​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ കാ​ട്ടാ​ന​യെ ക​ണ്ട​ത്. ചാ​ച്ചി​പു​ന്ന ഷാ​ജി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള റ​ബ്ബ​ർ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന, അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു തെ​ങ്ങ് പി​ഴു​തി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ലൈ​റ്റ് അ​ടി​ച്ച് ബ​ഹ​ളം കൂ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും, തെ​ങ്ങോ​ല മു​ഴു​വ​നും തി​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന സ്ഥ​ലം വി​ട്ട​ത്. നേ​ര​ത്തെ​യും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ട​ങ്ങു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​നി​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Forest Department, pathanapuram, residential area, rubber plantation, Agricultural crops, Wild elephants
