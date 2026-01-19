Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:25 PM IST

    വരൾച്ച രൂക്ഷം; കാടിറങ്ങി ചിന്നം വിളിച്ച് കാട്ടാനകൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ലി​മു​ക്ക്-​അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ റോ​ഡി​ൽ പ​ട്ടാ​പ​ക​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: വ​ര​ൾ​ച്ച ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വെ​ള്ളം തേ​ടി കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി ചി​ന്നം വി​ളി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി. അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ-​അ​ലി​മു​ക്കി​ൽ റോ​ഡി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ക​ലും കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    റോ​ഡി​ൽ മാ​ർ​ഗ ത​ട​സ്സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ മു​ന്നി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മി​ക്ക​വ​രും ക​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ലും കാ​ട്ടാ​ന പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് ഭീ​തി പ​ര​ത്തി. ഇ​തു​മൂ​ലം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം റൂ​ട്ടി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ന​ടു​റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി ഭീ​തി പ​ര​ത്തി​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ന​ങ്ങാ​പ്പാ​റ ന​യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഹാ​ര​വും വെ​ള്ള​വും തേ​ടി കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കോ​ട്ട​ക്ക​യം, തൊ​ടീ​ക്ക​ണ്ടം, ചെ​മ്പ​ന​രു​വി, ചെ​രി​പ്പി​ട്ട കാ​വ്, സ​ഹ്യ​സീ​മ, ക​റ​വൂ​ർ സ​ന്യാ​സി കോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി കാ​ന​ന​പാ​ത​യി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ക​റ​വൂ​ർ, ത​ച്ച​ക്കോ​ട് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും കാ​ട്ടാ​ന​യി​റ​ങ്ങി കൃ​ഷി​നാ​ശം വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി യൂ​ക്കാ​ലി മ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ കാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

