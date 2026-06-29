Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPathanapuramchevron_rightനിയമം തെറ്റിച്ച് റോഡിൽ...
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 11:32 AM IST

    നിയമം തെറ്റിച്ച് റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മത്സരയോട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ മൂന്നിലേറെ ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു
    നിയമം തെറ്റിച്ച് റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മത്സരയോട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ന​ടു​ക്കു​ന്ന് സ്കൂ​ളി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കൊ​ടും വ​ള​വി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​രേ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    പത്തനാപുരം: അപകടമേറിയ പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന ഹൈവേയിൽ ‘നിയന്ത്രണം വിട്ട്’ വാഹനങ്ങൾ പായുന്നത് പതിവാകുന്നു. മുന്നിൽപോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള അതിവേഗതയിലുള്ള പാച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിലാണ്. പത്തനാപുരം കല്ലുംകടവ് മുതൽ അലിമുക്ക് വരെ ഇതേ പാതയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മത്സരയോട്ടം നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ മൂന്നിലേറെ ജീവൻ പൊലിയുകയും, നിരവധിപ്പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങൾ പത്തനാപുരത്തിനും അലിമുക്കിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടായി.

    കടയ്ക്കാമൺ, വാഴത്തോപ്പ്, അലിമുക്ക് മേഖലകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. റോഡിന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണമാണ് അപകടങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണം. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തേക്ക് പോകുന്ന നിരവധി കണ്ടെയ്നർ വാഹനങ്ങളാണ് പുനലൂർ - മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. രാത്രി സമയത്ത് അമിത വേഗതയിൽ എത്തുന്ന ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഇടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും അലിമുക്കിന് സമീപം ഇതേ രീതിയിൽ അപകടം നടന്നിരുന്നു.

    നടുക്കുന്ന് സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള കൊടുംവളവിൽ, വാഹനങ്ങൾ അമിതവേഗതയിൽ എത്തി മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത് പതിവാണ്. എതിരെ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വളവാണ് ഇവിടെ. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ അമിതവേഗതയിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ, ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. അപകടം തുടർക്കഥയാകുന്ന പാതയിൽ കാമറ സ്ഥാപിച്ച് വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നിരിക്കെ, അധികൃതർ മൗനം തുടരുന്നത് മനുഷ്യ ജീവന് വലിയ ഭീഷണിയാവുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vehiclespathanapuramTraffic rulesViolation of law
    News Summary - vehicles on the road in violation of the law
    Similar News
    Next Story
    X