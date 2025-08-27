Begin typing your search above and press return to search.
    മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഉദ്​ഘാടകനെ മാറ്റി; കോൺഗ്രസിലെ പടല പിണക്കം പുറത്ത്

    Boards with pictures of Vishnunathan and Kodikunnil Suresh
    വി​ഷ്ണു​നാ​ഥി​ന്‍റെ​യും കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷി​ന്‍റെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​റ​ങ്ങി​യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​ബി മേ​ത്ത​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​ഹി​ള സാ​ഹ​സ് കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ട​ല​പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ. ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ പ​ത്ത​നാ​പു​രം ക​ല്ലും​ക​ട​വി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.​സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ആ​ദ്യം നി​ശ്‌​ച​യി​ച്ച​ത് കെ.​പി.​സി.​സി. വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥി​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ആ​ദ്യം ടൗ​ണി​ലു​ട​നീ​ള​വും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ വി​ഷ്ണു​നാ​ഥി​നെ മാ​റ്റി, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി​യെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​ക്കി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥി​ന്റെ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ക​ല്ലും​ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ​ചൊ​ല്ലി പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്ത് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ക​നെ മാ​റ്റി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ സം​സാ​രം. നി​ല​വി​ലെ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്റി​ന് പ​ക​രം പി. ​ജ​ർ​മ്മി​യാ​സി​ന്റെ പേ​ര് വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് കെ.​പി.​സി.​സി.​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്ന് കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷും വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് താ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ് പ​റ​ഞ്ഞു.

