    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:17 AM IST

    ഷെൽട്ടർ ഹൗസ് നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ; തെരുവ് നായ്ക്കൾ വിഹരിക്കുന്നു

    ഷെൽട്ടർ ഹൗസ് നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ; തെരുവ് നായ്ക്കൾ വിഹരിക്കുന്നു
    റോഡിലെ തെരുവ്​ നായ്ക്കൂട്ടം

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ൽ തെ​രു​വ്നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​ക ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല. ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 90 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച നി​ർ​മാ​ണം ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​രി​യോ​ട്ട് മ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം.

    തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ പേ​യി​ള​കു​ന്ന​തും നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ഭീ​തി പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള എ.​ബി.​സി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സാ​ണ് കു​രി​യോ​ട്ട് മ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​രു​വ്നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൗ​നം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണ​വും നീ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ നൂ​റി​ൽ പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തെ​രു​വ് നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റെ​ങ്കി​ലും ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ, പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലാ​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹൗ​സ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ല​ക്ഷ്യം​കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ നാ​ടു​നീ​ളെ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ക​ടി​കൊ​ള്ളാ​നാ​കും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​യും.

    TAGS:Kollam Newspathanapuramstray dogdog shelter
