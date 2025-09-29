Begin typing your search above and press return to search.
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:29 PM IST

    വന്മളയിൽ പന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു; മുഖം തിരിച്ച് അധികൃതർ

    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ന്മ​ള​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ന്നു. വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി കൈ​കൊ​ള്ളാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​വി​ടെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വ​നം ഭൂ​മി​യി​ലും, സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ളി​ലും ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ പ​ന്നി​ക​ൾ ദി​വ​സേ​ന ചാ​വു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പ​ന്നി​ക​ൾ ചാ​വു​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പൊ, ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പോ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രോ ഇ​നി​യും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ ച​ത്തു കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ളെ ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ കു​ഴി​ച്ചി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, വ​ന ഭൂ​മി​യി​ൽ ച​ത്തു വീ​ഴു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ളെ കു​ഴി​ച്ചി​ടാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് വൈ​മ​ന​സ്യം കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ത് മൂ​ലം ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​രീ​രം അ​ഴു​കി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മൂ​ക്ക് പൊ​ത്താ​തെ ഇ​വി​ടു​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. പ​ല​വി​ധ സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ പി​ടി​പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ഏ​റെ​യാ​ണ്. പ​ന്നി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​മ​റി​യാ​തെ നാ​ട്ടു​കാ​രും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    TAGS:Authoritiesdead pigsKerala Forest and Wildlife Department
    News Summary - Pigs die in droves in Vanmala; authorities not responded
