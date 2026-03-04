Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pathanapuram
    Posted On
    4 March 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    4 March 2026 10:54 AM IST

    മാലിന്യംതള്ളുന്നത്​ പതിവാകുന്നു; നടപടിയില്ല

    ജ​ന​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഡ​യ​പ്പ​റു​ക​ൾ കു​ന്നു​കൂ​ട്ടി ഇ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു


    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ടൗ​ണു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വാ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വാ​യി​ട്ടും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. ജ​ന​ത ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്‌ പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഡ​യ​പ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​​ടെ മാ​ലി​ന്യം കു​ന്നു​കൂ​ടി​യി​ട്ടും നീ​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തി​ടു​ന്ന​ത് പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഈ​ച്ച, കൊ​തു​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ കീ​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്.

    ഇ​വ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ചീ​ഞ്ഞ് പോ​കി​ല്ല. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മ​ണ്ണും വെ​ള്ള​വും മ​ലി​ന​മാ​വു​ക​യും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡ​യ​പ്പ​റു​ക​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

