Madhyamam
    Pathanapuram
    Posted On
    29 Oct 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 2:40 PM IST

    പേവിഷബാധയേറ്റ് ബാലികയുടെ മരണം: ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി

    പേവിഷബാധയേറ്റ് ബാലികയുടെ മരണം: ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി
    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: പേ​വി​ഷ ബാ​ധ​യേ​റ്റ് എ​ട്ടു വ​യ​സു​കാ​രി മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പു​ന​ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും, സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നും എ​തി​രെ കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കു​ന്നി​ക്കോ​ട് ശാ​സ്ത്രി ജ​ങ്ഷ​ൻ ജാ​സ്മി​ൻ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ എ​ൻ. ഹ​ബീ​റ​യാ​ണ് പു​ന​ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ എ​ട്ടി​നാ​ണ് ഹ​ബീ​റ​യു​ടെ മ​ക​ൾ നി​യ ഫൈ​സ​ലി​നെ തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ് പു​ന​ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​യെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ സം​ഭ​വം നി​സാ​ര​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും, അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ, മു​റി​വി​ന്റെ ആ​ഴം പോ​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ബീ​റ​യു​ടെ ആ​ദ്യം മു​ത​ലു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പം.

    പി​ന്നീ​ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​എ.​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച നി​യ ഫൈ​സ​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മെ​യ്‌ അ​ഞ്ചി​ന് മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​യ ഫൈ​സ​ലി​നെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പേ​രും, ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രും, മ​രു​ന്നി​ന്റെ ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹ​ബീ​റ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം നാ​ല് മാ​സം മു​ൻ​പ് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഒ.​പി. ചി​കി​ത്സ രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര ന്യാ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ടി ത​പ്പി.

    കു​ട്ടി​യെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഡാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നെ​യും പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ബീ​റ പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

