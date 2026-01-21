Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:35 PM IST

    സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ഗണേഷ്‌കുമാർ വേട്ടയാടി -ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

    ഗ​ണേ​ഷ്‌​കു​മാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ച​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രുന്നില്ല
    സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ഗണേഷ്‌കുമാർ വേട്ടയാടി -ചാണ്ടി ഉമ്മൻ
    പ​ത്ത​നാ​പു​രം മാ​ങ്കോ​ട് ന​ട​ന്ന കോൺഗ്രസ് ​രാഷ്ട്രീ​യ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: സോ​ളാ​ർ കേ​സി​ൽ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​ത് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ്‌​കു​മാ​റാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച് ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. പ​ത്ത​നാ​പു​രം മാ​ങ്കോ​ട് ന​ട​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സോ​ളാ​ർ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ പ​രാ​തി 18ൽ​നി​ന്ന് 24 പേ​ജാ​യി കൂ​ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഗ​ണേ​ഷ്‍കു​മാ​റാ​ണ്. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി നീ​തി​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​താ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ സി.​ഡി തേ​ടി ഗ​ണേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്കും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. എ​ന്നി​ട്ട് സി.​ഡി കി​ട്ടി​യോ​യെ​ന്നും ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​മാ​യി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​ക്ക് അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​ണേ​ഷ്‌​കു​മാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തു​പോ​ലെ നീ​ച​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തൊ​ക്കെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം ജ​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​മെ​ന്നും ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​തി​കു​മാ​ർ ചാ​മ​ക്കാ​ല, സി.​ആ​ർ. ന​ജീ​ബ്, കെ.​എ​സ്. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, എം.​എ. സ​ലാം, എം. ​ഷേ​ക്ക്‌ പ​രീ​ത്, പി.​എ. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സ​കീ​ർ ഓ​ലി​ക്ക​ൽ, മാ​ങ്കോ​ട് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​ജി​ത് കൃ​ഷ്ണ, ഷീ​ജ ഷാ​ന​വാ​സ്, എം. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Oommen Chandysolar caseChandy OommenKB Ganesh Kumar
