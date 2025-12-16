Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPathanapuramchevron_rightനറുക്കെടുപ്പിനെതിരെ...
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 8:00 AM IST

    നറുക്കെടുപ്പിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷന്​ പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    Complaint,Election,Commission,against,തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ, പരാതി, പത്തനാപുരം
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ട​ക്കാ​മ​ൺ വാ​ർ​ഡി​ലെ വി​ജ​യി​യെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ആ​രോ​പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ബി​ത സം​സ്ഥാ​ന ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​രു​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും 480 വോ​ട്ട് വീ​ത​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഭാ​ഗ്യ പ​രീ​ക്ഷ​ണം വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യം ടോ​സ് ഇ​ടു​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മാ​റി​ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​മ​ന്ത്രി​ഓ​ഫീ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ട​പ്പെ​ട്ട് ഫ​ലം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ സീ​ലോ ഒ​പ്പോ ഇ​ല്ലാ​തെ വെ​ള്ള​പേ​പ്പ​റി​ൽ പേ​രെ​ഴു​തി​യി​ട്ട് ന​റു​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.​ഇ​തി​നു തൊ​ട്ട് മു​മ്പ്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് സ്റ്റാ​ഫും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും ഫ​ലം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pathanapuramelection commisioncomplaints
    News Summary - Complaint to Election Commission against lottery
    Similar News
    Next Story
    X