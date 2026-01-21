Begin typing your search above and press return to search.
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:40 PM IST

    ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ അക്രമിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം; പൊലീസ് ജീപ്പ് ഉൾപ്പെടെ തകർത്തു

    മൂന്ന് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്, അക്രമിയെ പിടികൂടാനായില്ല
    ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ അക്രമിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം; പൊലീസ് ജീപ്പ് ഉൾപ്പെടെ തകർത്തു
    ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ തെ​ളി​വ് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ക​ർ​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. പി​ട​വൂ​ർ പു​ത്ത​ൻ​കാ​വ് മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യു​മാ​യി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സ​ത്യ​ൻ​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ദേ​വ​ൻ സ​ജീ​വ​ൻ ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര​മു​റ്റ​ത്ത് കി​ട​ന്ന ശി​വാ​ന​ന്ദ​ന്റെ വാ​നും പി​ക്ക​പ്പും ത​ക​ര്‍ത്ത ശേ​ഷം പെ​ട്രോ​ള്‍ ഒ​ഴി​ച്ച് ക​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​മാ​യും ഇ​യാ​ൾ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി. ഇ​യാ​ളു​ടെ ജീ​പ്പ് അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഓ​ടി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​ൽ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പൊ​ലീ​സു​കാ​ര്‍ ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​ലീ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ കാ​ലി​ന്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. എ​സ്.​ഐ ഷാ​ന​വാ​സ് ഖാ​ൻ, സി.​പി.​ഒ നി​ഖി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ക​ട​ന്ന സ​ജീ​വ​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍കൂ​ടി ഇ​യാ​ള്‍ ജീ​പ്പ് ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗം എ​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. കാ​പ കേ​സ് പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ജീ​വ​ന്‍ പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത​ട​ക്കം ഒ​ട്ടേ​റെ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഉ​ട​ന്‍ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്നും പ​ത്ത​നാ​പു​രം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​ര്‍. ബി​ജു അ​റി​യി​ച്ചു.

