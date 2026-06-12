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    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 12:28 PM IST

    അന്ന് കാൽപന്ത് കളിയിലെ ഡിഫൻഡർ ഇന്ന് ആശുപത്രി കാവൽക്കാരൻ

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    അന്ന് കാൽപന്ത് കളിയിലെ ഡിഫൻഡർ ഇന്ന് ആശുപത്രി കാവൽക്കാരൻ
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    1. ത​ന്റെ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​തി​ർ ടീ​മി​ന്റെ ശ്രമം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ഫ​യ​ൽ) 2. പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ

    രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ലോ​ക ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​വേ​ശ​പെ​രു​ന്നാ​ളാ​യി പ​ച്ച​പ്പു​വി​രി​ച്ച മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളു​മ്പോ​ൾ, ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ക​യാ​ണ് പ​ഴ​യ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. അ​ന്നൊ​ക്കെ ഗോ​ൾ​പോ​സ്റ്റി​ൽ കാ​വ​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗം തേ​ടി സ്വ​കാ​ര്യ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റി പ​ത്ത​നാ​പു​രം ഇ​ട​ത്ത​റ തെ​ങ്ങും​വി​ള​യി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ(62).

    1977ൽ ​സെ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ജ​ഴ്സി അ​ണി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന ത​ലം​വ​രെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. പി​ന്നീ​ട് പ​ത്ത​നാ​പു​രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ടൗ​ൺ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​ൽ റ​ഫ​റി​യാ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ര​ള ടീ​മി​ലേ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ടം​വ​ലി​യി​ൽ ത​ഴ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    1991-92ൽ​ ​ഗോ​വ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ര​ളം സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടു. ആ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ വി​ഷ​മം ഇ​ന്നു​മു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ജ​ഴ്സി അ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ​ത്ത​നാ​പു​രം ടൗ​ണി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ർ​ഡ​നാ​യും ജോ​ലി നോ​ക്കി. കു​ടും​ബം പോ​റ്റാ​നാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ത്ത​നാ​പു​രം ഇ.​എം.​എ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന വീ​ണ്ടും ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ.

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    TAGS:sportsfootballKollamlife`Life Men
    News Summary - A football defender then, a hospital janitor today
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