Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPathanapuramchevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത്...
    Pathanapuram
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:53 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥി

    text_fields
    bookmark_border
    candidate ,failed ,keep,promise,during,election, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പത്തനാപുരം, സ്ഥാനാർഥി
    cancel
    camera_alt

    മാ​ങ്കോ​ട് ഒ​രി​പ്പു​റം ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് വ​സ്തു​വാ​ങ്ങി റോ​ഡ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ത്ത മാ​ങ്കോ​ട് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് വോ​ട്ട് നേ​ടാ​ൻ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ത​ന്നെ അ​ത്‌ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ കാ​ലം പ​ല​താ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ​സ്തു​ത​യെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്ത്​ നേ​രെ തി​രി​ച്ചാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​ങ്കോ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മാ​ങ്കോ​ട് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ആ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ഞെ​ട്ടി​ച്ച​ത്. വോ​ട്ട് തേ​ടി പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മാ​ങ്കോ​ട് ഒ​രി​പ്പു​റം ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി ത​നി​ക്ക് വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റോ​ഡ് ശ​രി​യാ​ക്കി ത​രാം എ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ടു​ത്ത വാ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ട് മു​മ്പ്​​ത​ന്നെ, സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യി​ട്ട ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം 50 മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് വെ​ട്ടി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കി. വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ റോ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​കി​ട​ന്ന അ​ഞ്ച് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല.‘​ഞാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ വാ​ക്ക​ല്ലേ, അ​വ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionpathanapuramElection News
    News Summary - A candidate who failed to keep a promise made during the election
    Similar News
    Next Story
    X