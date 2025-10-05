Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Paravoor
    Posted On
    5 Oct 2025 2:46 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 2:46 PM IST

    പരവൂരിൽ തെരുവുനായ്​ ശല്യം രൂക്ഷം

    പരവൂരിൽ തെരുവുനായ്​ ശല്യം രൂക്ഷം
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പ​ര​വൂ​ർ:​ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം രാ​വെ​ന്നോ പ​ക​ലെ​ന്നോ ഇ​ല്ലാ​തെ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ കു​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി. കാ​ൽ​ന​ട, ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി മാ​റി. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ കു​റു​കെ ചാ​ടി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​ര​വൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തെ കാ​ട് പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​വ​ളം.ഒ​ല്ലാ​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പം, സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​രം, പൊ​ഴി​ക്ക​ര,തെ​ക്കും ഭാ​ഗം ബീ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​നോ വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ട​ക്കാ​നോ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ദി​നം​പ്ര​തി ഓ​ട്ടോ, ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി.

    സ്‌​കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളെ ഭ​യ​ക്കാ​തെ ന​ട​ന്ന് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ പ​ട്ടി​യെ തു​ര​ത്താ​ൻ കൈ​യി​ൽ കു​റു​വ​ടി​ക​ൾ ക​രു​തേ​ണ്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ മ​ര​ണ​ക്കെ​ണി ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി​ക​ളാ​യ നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ന്ധ്യ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യോ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

    പ​ല നാ​യ്ക​ൾ​ക്കും പേ​വി​ഷ ബാ​ധ​യു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മാ​ണ്. പ്ര​ഭാ​ത സാ​യാ​ഹ്ന സ​വാ​രി​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​രും സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ് മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും തെ​രു​വ​നാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​ത്.മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​ര​ക്കെ​യു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പം. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ മൂ​ലം ഇ​നി ഒ​രു ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​യും​മു​മ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ട​ന്നും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൊ​ല്ലം - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ കാ​പ്പി​ലി​ലും തീ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ത്തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​യ്ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ആ​ൾ​പാ​ർ​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ച്ച് തി​രി​കെ തെ​രു​വി​ൽ വി​ടാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ​ര​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​ത് മൂ​ലം തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കാ​തെ​യാ​യി.​തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ​ര​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ ഇ​ല്ല. മു​മ്പ്​ നാ​യ​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ 'പ​ട്ടി​പി​ടു​ത്ത​ക്കാ​ർ' ഇ​റ​ങ്ങു​ക പ​തി​വ്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​തും ന​ട​ക്കാ​താ​യി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, മാ​ലി​ന്യം നി​റ​യു​ന്ന പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നാ​യ​ശ​ല്യം ഏ​റെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. റോ​ഡി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് ചാ​ക​ര​യാ​കു​ന്ന​ത്. അ​റ​വു​ശാ​ല മാ​ലി​ന്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡു​വ​ക്കി​ൽ ത​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സ്‌​ഥ​ലം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും.

