Madhyamam
    Paravoor
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:34 AM IST

    ശിവഗിരി തീർഥാടനം; ഇടത്താവളവും സ്വീകരണവും ഒരുക്കി പരവൂർ എസ്.എൻ.വി സമാജം

    SNDP
    93-ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ര്‍​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ളം​ബ​ര സ​ന്ദേ​ശ പ​ദ​യാ​ത്ര പാ​റ​ശാ​ല ചൂ​ഴാ​ല്‍ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍​കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    Listen to this Article

    പ​ര​വൂ​ർ: 93ാമ​ത് ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 29, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ര​വൂ​ർ വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ർ​ഥ​ന, വി​ശ്ര​മം, താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​വാ​ൻ പ​ര​വൂ​ർ എ​സ്.​എ​ൻ.​വി സ​മാ​ജം ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം എ​സ്.​എ​ൻ.​വി സ​മാ​ജം​വ​ക ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, ഗേ​ൾ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ​വ​ർ​ഷം പു​തു​പ്പ​ള്ളി തൃ​പ്പാ​ദ ഗു​രു​കു​ലം ചേ​വ​ണ്ണൂ​ർ ക​ള​രി, തൃ​ക്കൊ​ടി​ത്താ​നം ശ്രീ ​ഗു​രു​ഗു​ഹാ​ന​ന്ദ​പു​രം തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ന പ​ദ​യാ​ത്ര സ​മി​തി, ച​ക്കു​പ​ള്ളം കു​മ​ളി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ്മാ​ശ്ര​മം, കോ​ട്ട​യം ചീ​പ്പു​ങ്ക​ൽ വി​രി​പ്പു​കാ​ല പ​ദ​യാ​ത്ര സ​മി​തി, പു​ത്തൂ​ർ ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ച​ര​ണ സം​ഘം, നെ​ട​ങ്ങോ​ലം എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ശാ​ഖ ന​മ്പ​ർ 861 തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ജം ആ​ദി​ത്യ​മ​രു​ളു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​സ്. സാ​ജ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ. ​അ​രു​ൺ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

