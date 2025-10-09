Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Paravoor
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:39 PM IST

    ആറ്റുതീരത്ത്​ പ്ലാസ്റ്റിക്​ മാലിന്യം കത്തിച്ചു; കനത്ത പുകയിൽ നെട്ടോട്ടമോടി നാട്ടുകാർ

    ആറ്റുതീരത്ത്​ പ്ലാസ്റ്റിക്​ മാലിന്യം കത്തിച്ചു; കനത്ത പുകയിൽ നെട്ടോട്ടമോടി നാട്ടുകാർ
    പു​ക കെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സിന്‍റെ ശ്ര​മം

    പ​ര​വൂ​ർ: നെ​ടു​ങ്ങോ​ലം പ​ര​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള റി​സോ​ർ​ട്ട്​ മാ​ലി​ന്യം ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​ത്തി​ക്ക​ര​യാ​റ്റി​ന്‍റെ തീ​ര​ത്ത് നെ​ടു​ങ്ങോ​ലം ക​രി​യി​ല​ക​ല്ല് ക​ട​വ്​ ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ക​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ൻ തോ​തി​ൽ പു​ക ഉ​യ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കെ ക​റു​ത്ത പു​ക നി​റ​യു​ക​യും ശു​ദ്ധ​വാ​യു കി​ട്ടാ​തെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​റ​ത്തേ​ക്കോ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ശ്വാ​സം കി​ട്ടാ​തെ ഛർ​ദി​ച്ചു. പ​ല​രും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ്​ കാ​യ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് തു​രു​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ൻ തോ​തി​ൽ ക​റു​ത്ത പു​ക ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്തോ​ടെ പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി തീ​യും പു​ക​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ത​വ​ണ റി​സോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ മാ​ലി​ന്യം ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​​പ​തി​വാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ല​തും ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ആ​രും തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ആ​ണ്.

    TAGS:localsPlastic waste burnedbreathing issuesstruggling
