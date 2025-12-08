Begin typing your search above and press return to search.
    8 Dec 2025 1:09 PM IST
    8 Dec 2025 1:09 PM IST

    പറവൂർ നഗരസഭ; അടിയൊഴുക്കിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് എൽ.ഡി.എഫ്, നാലാമൂഴം കാത്ത്​ യു.ഡി.എഫ്

    പറവൂർ നഗരസഭ; അടിയൊഴുക്കിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് എൽ.ഡി.എഫ്, നാലാമൂഴം കാത്ത്​ യു.ഡി.എഫ്
    പ​റ​വൂ​ർ : തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ പ​റ​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 30 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വാ​ശി​യേ​റി. യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി. എ​ഫും 30 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ 27 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൽ.​ഡി. എ​ഫി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​കും. അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം. 16 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ശ​ർ​മ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ആ​ശ ശ​ർ​മ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. സി.​പി.​എം- 21, സി.​പി.​ഐ- 7, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എ​സ്)- ഒ​ന്ന്, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം)- ​ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി. എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സി.​പി.​എം ആ​റ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​രെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​പി.​ഐ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും സ്വ​ന്തം ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​വ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രെ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ക​ട്ടെ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​യ റി​ബ​ൽ ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.


    18 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ക​മി​ട്ട് നി​ര​ത്തി​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ മൂ​ന്ന്​ സീ​റ്റു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി പ​ത്തോ​ളം സീ​റ്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

