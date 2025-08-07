Begin typing your search above and press return to search.
    പറവൂരിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച്​ ശല്യം വ്യാപകം

    ആ​രോ​ഗ്യവി​ഭാ​ഗം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    പറവൂരിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച്​ ശല്യം വ്യാപകം
    ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​റു​മ്പ​ത്തു​രു​ത്ത് മ​തി​ലി​ൽ

    ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഒ​ച്ചു​ക​ൾ

    പ​റ​വൂ​ർ: മ​ഴ​ക്കാ​ലം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ പ​റ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഒ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​റു​മ്പ​ത്തു​രു​ത്ത് പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​ച്ച് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. പറവൂരിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച്​ശല്യം വ്യാപകംമ​തി​ലു​ക​ളി​ലും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ലും ചു​മ​രു​ക​ളി​ലും മു​റി​ക​ളി​ലും ഒ​ച്ചു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ഇ​വ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​പ്പ് വി​ത​റി​യും പു​ക​യി​ല ക​ഷാ​യ​വും തു​രി​ശും ചേ​ർ​ത്ത മി​ശ്രി​തം ത​ളി​ച്ചും ഒ​ച്ചു​ക​ളെ തു​ര​ത്താ​ൻ പ​ല​രും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    മെ​നെ​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ് പോ​ലു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​രാ​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഒ​ച്ചു​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കി​ണ​റ്റി​ൽ ഒ​ച്ചു​ക​ൾ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ തി​ള​പ്പി​ച്ച വെ​ള്ളം മാ​ത്ര​മേ കു​ടി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​ച്ച് ശ​ല്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

