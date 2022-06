വീടിന്റെ പോർച്ചിൽ കിടന്ന വാഹനങ്ങൾ തീയിട്ട്​ നശിപ്പിച്ചെന്ന്​

cancel camera_alt ഇ​ള​മാ​ട് അ​മ്പ​ലം​മു​ക്കി​ൽ വീ​ടി​ന്‍റെ കാ​ർപോ​ർ​ച്ചി​ൽ കി​ട​ന്ന കാ​റും സ്​​കൂ​ട്ട​റും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ തീ​യി​ട്ട് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഓ​യൂ​ർ: ഇ​ള​മാ​ട് അ​മ്പ​ലം​മു​ക്കി​ൽ വീ​ടി‍െൻറ മു​ന്നി​ൽ കി​ട​ന്ന കാ​റും സ്​​കൂ​ട്ട​റും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ തീ​യി​ട്ട് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ഇ​ള​മാ​ട് അ​മ്പ​ലം​മു​ക്കി​ൽ ശോ​ഭ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ സ​തീ​ഷ്​​കു​മാ​റി‍െൻറ വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ ഷെ​ഡി​ൽ കി​ട​ന്ന കാ​റും പു​തി​യ സ്​​കൂ​ട്ട​റു​മാ​ണ് തീ​യി​ട്ട്​ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടോ​ടെ തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ന്ന​ത് സ​തീ​ഷാ​ണ് ആ​ദ്യം കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും സ്​​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു. സ​തീ​ഷും ബ​ന്ധു​വും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. Show Full Article

Vehicles lying on the porch of the house were destroyed by fire