Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightOchirachevron_rightഓപറേഷൻ തൂഫാൻ;...
    Ochira
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 1:03 PM IST

    ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ; എം.ഡി.എം.എയുമായി ഓച്ചിറയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ; എം.ഡി.എം.എയുമായി ഓച്ചിറയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    ഓച്ചിറ: ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഓച്ചിറ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായി 6.730 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടി. രണ്ട് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓച്ചിറ അഴിക്കൽ മംഗലശ്ശേരിൽ വീട്ടിൽ ആകാശ് (26), ഓച്ചിറ അഴിക്കൽ പുത്തൻപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷിജോ (24) എന്നിവരെയാണ് കൊല്ലം സിറ്റി ഡാൻസാഫ് സംഘവും ഓച്ചിറ പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.

    ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് അഴിക്കൽ ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മംഗലശ്ശേരിൽ വീടിന് മുൻവശത്ത്നിന്ന് ആകാശിന്റെ പാന്റ്സിന്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച 3.190 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ കണ്ടെത്തി. ഇയാളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈകിട്ട് അഴീക്കലിലെ പുത്തൻപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഷിജോയുടെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിലെ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ സ്ഫടിക കുപ്പിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ സൂക്ഷിച്ച 3.540 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ പിടികൂടി. ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ഓച്ചിറ, വള്ളിക്കാവ് മേഖലയിലെ സ്‌കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചില്ലറ വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ച ലഹരി മരുന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. നർക്കോട്ടിക് സെൽ എ.സി.പി റോബർട്ട് ജോണി, കരുനാഗപ്പള്ളി എ.സി.പി സി. ജോൺ എന്നിവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം എസ്.ഐമാരായ കണ്ണൻ, സായിസേനൻ, ഓച്ചിറ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsochiraKollam
    News Summary - Operation Toofan: Two youths arrested in Ochira with MDMA
    Similar News
    Next Story
    X