Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightOchirachevron_rightവീടുകള്‍...
    Ochira
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:26 AM IST

    വീടുകള്‍ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; അന്തര്‍ സംസ്ഥാന മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വീടുകള്‍ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; അന്തര്‍ സംസ്ഥാന മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍
    cancel
    camera_alt

    വ​ടി​വേ​ലു 

    Listen to this Article

    ഓ​ച്ചി​റ: വീ​ടു​ക​ള്‍ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ന്ത​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന മോ​ഷ്ടാ​വ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് മ​ധു​ര മു​നി​യാ​ണ്ടി​പു​രം​വ​ടി​വേ​ലു (45) ആ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2024 മാ​ര്‍ച്ചി​ൽ പാ​വു​മ്പ​യി​ലെ വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള വാ​തി​ല്‍ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി ആ​റ് പ​വ​നോ​ളം സ്വ​ര്‍ണ​വും 15,000 രൂ​പ​യും മോ​ഷ​ണം പോ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ന് സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​ര​ല​ട​യാ​ള​മാ​ണ് കേ​സി​ലെ തു​മ്പാ​യ​ത്.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി വ​ടി​വേ​ലു​വി​ന്റെ​താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. മ​ധു​ര​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന് കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ തി​രു​ട്ട് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ട​ല്‍ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​വി​ടെ ത​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വ​ടി​വേ​ലു​വി​ന് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍ മാ​ത്രം 25 ഓ​ളം മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ട്.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ലോ​റി​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി​ക്കാ​യി വ​ന്നു മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി അ​തേ ലോ​റി​യി​ല്‍ തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ മോ​ഷ​ണ രീ​തി. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കി​ര​ണ്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ.​സി.​പി വി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ്കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ അ​നൂ​പ്, എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ ഷ​മീ​ര്‍, ആ​ഷി​ഖ്, അ​മ​ല്‍ പ്ര​സാ​ദ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ഹാ​ഷിം, സ​ര​ണ്‍തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsInterstate thiefArresthouse robbery
    News Summary - interstate thief arrested for house robbery
    Similar News
    Next Story
    X