cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഓ​ച്ചി​റ: ഒ​ന്നി​ച്ച്​ ജ​നി​ച്ച മൂ​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ന് പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ ​പ്ല​സ്. ഓ​ച്ചി​റ വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര വാ​ഴു​വേ​ലി തെ​ക്ക​തി​ൽ റ​ഹീം-​സ​മീ​ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ന, സു​ൽ​ത്താ​ൻ, സു​ബ​ഹാ​ന എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ർ.

പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും മൂ​ന്നു​പേ​രും എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സു​ൽ​ത്താ​നും സു​ൽ​ത്താ​ന​യും ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. മോ​ഡ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​കൂ​ളി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സു​ബ​ഹാ​ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ബോ​യ്​​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് എ​ടു​ത്താ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. സു​ൽ​ത്താ​നും സു​ൽ​ത്താ​ന​യും നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്നാ​​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. സു​ബ​ഹാ​ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് ടെ​സ്റ്റ് എ​ഴു​താ​നാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പി​താ​വ് റ​ഹീം എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്.​വൈ.​എ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും മാ​താ​വ് സെ​മീ​ന മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​മാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

A plus sweet for a group of three in the Plus Two exam as well