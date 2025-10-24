Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Oct 2025 12:16 PM IST
    date_range 24 Oct 2025 12:16 PM IST

    കുണ്ടറയിലെ മുന്നൂറോളം സി.പി.ഐ അംഗങ്ങൾ സി.പി.എമ്മിലേക്ക്

    കുണ്ടറയിലെ മുന്നൂറോളം സി.പി.ഐ അംഗങ്ങൾ സി.പി.എമ്മിലേക്ക്
    കൊ​ല്ലം: കു​ണ്ട​റ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ​രാ​ജി​വെ​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം മു​​ന്നൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലേ​ക്ക്. പാ​ർ​ട്ടി കു​ണ്ട​റ മ​ണ്‌​ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 11 പേ​രും മൂ​ന്ന്​ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും 20 ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 29 ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും പേ​ര​യം, കു​ണ്ട​റ, ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ സൗ​ത്ത്, നോ​ർ​ത്ത്, പെ​രി​നാ​ട് ഈ​സ്റ്റ്, വെ​സ്റ്റ് എ​ന്നീ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 325 ലേ​റെ പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​മ്പ​ളം സ​ർ​വീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ട​ക്കം 12 ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു സി.​ഡി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​നും നാ​ല്​ സി.​ഡി.​എ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട്​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ഗ ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​ണ്​ രാ​ജി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഴി​വു​കെ​ട്ട സ​മീ​പ​ന​വു​മാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളെ രാ​ജി​​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​ണ്ട​റ​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 1285 അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 320 പേ​രാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട​ത്.

    ഏ​പ്രി​ൽ അ​വ​സാ​ന​വാ​രം ചേ​ർ​ന്ന കു​ണ്ട​റ മ​ണ്‌​ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 25 അം​ഗ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യേ​യും 13 ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളേ​യും ഐ​ക്യ​ക​ണ്‌​ഠേ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ യോ​ഗം കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ 18 വ​ർ​ഷം മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ആ​ർ. സേ​തു​നാ​ഥി​നെ വീ​ണ്ടും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല​നേ​തൃ​ത്വം വാ​ശി​പി​ടി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ പി​ന്നീ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ മ​ണ്ഡ‌​ലം ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യം ന​ട​ന്ന മ​ണ്ഡ‌​ലം സ​മ്മേ​ള​നം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം അ​ല​ങ്കോ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​വി​ടാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം. ടി.​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജ​ല​ജ ഗോ​പ​ൻ,സോ​ണി വി. ​പ​ള​ളം, ആ​ർ. ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര പി​ള്ള, എം. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഇ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ജോ​ൺ വി​ൻ​സ​ൻ​റ് , ഒ.​എ​സ്. വ​രു​ൺ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ൻ, പ്രി​ഷി​ൽ​ഡ വി​ത്സ​ൻ, കു​മാ​രി ജ​യ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കോവൂരിന്‍റെ ആർ.എസ്​.പിയിൽ നിന്ന്​ രാജി

    കൊ​ല്ലം: കു​ന്ന​ത്തൂ​രി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ എം.​എ​ൽ.​എ കോ​വൂ​ർ കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​പി (ലെ​നി​നി​സ്റ്റ്)​യി​ൽ നി​ന്ന്​ രാ​ജി. ഒ​രു​ത​ല​ത്തി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ്​ രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. ആ​റു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ താ​ൻ പു​ന:​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ 46 വ​യ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ആ ​പ​ദ​വി​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ജാ​ള്യ​ത​കൊ​ണ്ട്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​വൈ.​എ​ഫ്​ (എ​ൽ) പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​സ്. മ​ഹേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​ക്കാ​പോ​ലും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൻ.​പി.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​പി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ഗോ​വി​ന്ദ്, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​ജി. ഹ​രീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

