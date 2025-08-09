Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kulathupuzha
    Posted On
    9 Aug 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:51 AM IST

    കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ

    കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ
    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​നു സ​മീ​പം പ​തി​നാ​റേ​ക്ക​റി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് കൂ​ട്ടം


    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ടൗ​ണി​നു സ​മീ​പം കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു കൂ​ട്ട​മെ​ത്തി മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി.കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​ന്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത്​ പ​തി​നാ​റേ​ക്ക​റി​ലെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു​പ​തോ​ളം കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ എ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്നി​ലാ​യി വ​ന​ത്തി​റ​മ്പി​ല്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ൾ മേ​ഞ്ഞു​ന​ട​ന്നു.

    ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ല്‍ വ​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ൾ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന ജീ​പ്പി​ല്‍ കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് ഇ​ടി​ച്ച് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ലു​പേ​ര്‍ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്​ 50 മീ​റ്റ​ര്‍ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​ക​ല്‍ കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഭീ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

