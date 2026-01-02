Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKulathupuzhachevron_rightകാട്ടുപോത്തുകളെ ഭയന്ന്...
    Kulathupuzha
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:46 AM IST

    കാട്ടുപോത്തുകളെ ഭയന്ന് കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങാനാവാതെ കര്‍ഷകര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ല്ലു​മ​ല, പ​തി​നാ​റേ​ക്ക​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് കാട്ടുപോത്തുകളിറങ്ങുന്നത്
    കാട്ടുപോത്തുകളെ ഭയന്ന് കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങാനാവാതെ കര്‍ഷകര്‍
    cancel
    camera_alt

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ല്ലു​മ​ല​യി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത്

    Listen to this Article

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: കാ​ടി​റ​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ള്‍ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സ്വ​സ്ഥ​മാ​യി കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഭ​യ​ന്ന് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​ല്ലു​മ​ല, പ​തി​നാ​റേ​ക്ക​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ള്‍ പ​ക​ലെ​ന്നോ രാ​ത്രി​യെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ നി​ര​ന്ത​രം ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ല്ലു​മ​ല നോ​ര്‍ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ജ​യ​മ്മ​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ള്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ട​മ​യും സ​ഹാ​യി​യും ദൂ​രേ​ക്ക് മാ​റി നി​ന്നു. പോ​ത്തു​ക​ള്‍ മ​ട​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ വാ​ഴ​ക്ക​ന്നു​ക​ളും ചെ​റു കൃ​ഷി​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ത്തോ​ളം കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ളെ സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ന​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​വ കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ല്‍ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഭ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​നു സ​മീ​പം പ​തി​നാ​റേ​ക്ക​ര്‍ വ​നം ക​ട​ന്ന് അ​യ്യ​ന്‍പി​ള്ള വ​ള​വി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ല്‍ ദി​വ​സേ​ന​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ളെ ഭ​യ​ന്ന് പ​രി​സ​ര വാ​സി​ക​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ രാ​ത്രി​യി​ല്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വ​ന്നാ​ല്‍ ഓ​ട്ടോ-​ടാ​ക്സി പോ​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​രാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam Newswild buffaloLatest News
    News Summary - wild buffalo thread
    Similar News
    Next Story
    X