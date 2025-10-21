Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Oct 2025 11:47 AM IST
    date_range 21 Oct 2025 11:47 AM IST

    വോളിബാള്‍ അക്കാദമിയും ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയവും കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍

    വോളിബാള്‍ അക്കാദമിയും ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയവും കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍
    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തിന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ നി​ര്‍മ്മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ജി​മ്മി ജോ​ർ​ജ്​ വോ​ളി​ബാ​ള്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: വോ​ളി​ബാ​ൾ രം​ഗ​ത്തെ ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​മാ​യി​യു​ന്ന ജി​മ്മി ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ജി​മ്മി ജോ​ര്‍ജ് വോ​ളി​ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യം കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കും.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ളി​ബാ​ൾ കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സം​സ്ഥാ​ന- ദേ​ശീ​യ ടീ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വോ​ളി​ബാ​ള്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നാ​യി 50 ല​ക്ഷ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​താ​യും ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ നി​ർ​മ്മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Volleyball academy and indoor stadium to be established in Kulathupuzha.
