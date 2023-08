മലയോര ഹൈവേയില്‍ പാതയോരത്ത്​ മാലിന്യംതള്ളൽ വ്യാപകം

cancel camera_alt മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ വ്യാപകമായതോ​ടെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം സാ​ബു ഏ​ബ്രാ​ഹം പാ​ത​യോ​ര​ം വൃത്തിയാക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വ​ശ​ത്ത് രാ​ത്രി മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ രൂ​ക്ഷം. ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം കാ​ര​ണം വ​ഴി ന​ട​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​ങ്ഷ​നി​ലും മ​റ്റും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തോ​ഫി​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​വ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ പാ​ത​യോ​ര​ത്തും തോ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത്. ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ന് എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം സാ​ബു ഏ​ബ്രാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ സ്വ​ന്ത​മാ​യി പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ കാ​ട്​ വെ​ട്ടി​തെ​ളി​ച്ച് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​വെ​ച്ച് കാ​ടു​വെ​ട്ടി തെ​ളി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ കു​റ​ച്ചു​നാ​ള​ത്തേ​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത് കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വീ​ണ്ടും കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളി​ലും ചാ​ക്കു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ​യും മാ​ലി​ന്യം ഇ​വി​ടെ കൊ​ണ്ടി​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി. സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ല്‍ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​രെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

There is widespread waste dumb on the roadside on the hilly highway