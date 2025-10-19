Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKulathupuzhachevron_rightചോഴിയക്കോട് നിരവധി...
    Kulathupuzha
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:48 AM IST

    ചോഴിയക്കോട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ മോഷണം; ആശങ്കയില്‍ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും

    text_fields
    bookmark_border
    ചോഴിയക്കോട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ മോഷണം; ആശങ്കയില്‍ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും
    cancel
    camera_alt

    ചോ​ഴി​യ​ക്കോ​ട് ക​വ​ല​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ചോ​ഴി​യ​ക്കോ​ട് ടൗ​ണി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ത്ത് മോ​ഷ​ണം. ആ​രാ​ധാ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പാ​ര ശാ​ല​ക​ളി​ലും മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്‍. ചോ​ഴി​യ​ക്കോ​ട് ക​വ​ല​യി​ല്‍ മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ ഓ​ര​ത്താ​യു​ള്ള മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലും, എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്ത് മി​ല്‍പാ​ലം ശി​വ​ക്ഷേ​ത്രം വ​ക കാ​ണി​ക്ക​വ​ഞ്ചി​യും, തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി ക​ട​യും, മീ​റ്റ​റു​ക​ള്‍ അ​ക​ലെ എ​സ്‍.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ശാ​ഖാ ഗു​രു​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഗു​രു​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ത​ക്​ തു​റ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ വി​വ​രം ന​ല്‍കി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ​മീ​പ​ത്താ​യി മ​റ്റു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും മേ​ശ​ക​ളും അ​ല​മാ​ര​ക​ളും ത​ക​ര്‍ത്താ​ണ്​ പ​ണം ക​വ​ര്‍ന്ന​ത്. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡി​ന്‍റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

    സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യാ​പാ​ര ശാ​ല​യി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ കാ​ണി​ക്ക​വ​ഞ്ചി​യു​ടെ പൂ​ട്ട് ത​ല്ലി ത​ക​ര്‍ക്കു​ന്ന​തും സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​തു​മാ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സി​ന് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന ല​ഭ്യ​മാ​യ​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. കേ​സെ​ടു​ത്ത കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി വൈ​കു​വോ​ളം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള​തും നി​ര​ന്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്താ​യി ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നി​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്നെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രാ​ത്രി​കാ​ല പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsTheft CaseLatest News
    News Summary - Thefts at several places in Chozhiyakkode
    Similar News
    Next Story
    X