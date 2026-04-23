Madhyamam
    Kulathupuzha
    Posted On
    date_range 23 April 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 11:53 AM IST

    വേനല്‍ കടുത്തു; കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍ സൂര്യാതപത്തില്‍ വീട്ടമ്മക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ സൂ​ര്യാ​ത​പ​ത്തി​ല്‍ വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ കൈ​ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ നി​ല​യി​ല്‍

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: വേ​ന​ല്‍ ക​ടു​ത്ത് താ​പ​നി​ല ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ സൂ​ര്യാ​ത​പ​ത്തി​ല്‍ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ബി​ന്ദു(47)​വി​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് കൈ​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​ത്. ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ക്കാ​യി കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ​യെ​ത്തി​യ വീ​ട്ട​മ്മ തി​രി​കെ മ​ട​ങ്ങാ​നാ​യി നി​ല്‍ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഇ​രു കൈ​ക​ളി​ലും പു​ക​ച്ചി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഉ​ട​ന്‍ വെ​യി​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി വ്യാ​പാ​ര​ശാ​ല​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​തു കൈ​ത്ത​ണ്ട​യി​ല്‍ പൊ​ള്ളി കു​മി​ള വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സൂ​ര്യാ​ത​പം ഏ​റ്റ​താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സാ​മൂ​ഹി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. പ​ക​ല്‍ സ​മ​യം അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ​തി​നൊ​ന്നു മു​ത​ല്‍ മൂ​ന്നു വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം നേ​രി​ട്ട് ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ഏ​ല്‍ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം വെ​യി​ലി​ല്‍ ക​ളി​ക്കാ​നോ ന​ട​ക്കാ​നോ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:sunstrokekulathupuzhaKollamSummer heats
    News Summary - Summer heats up; Housewife burns in Kulathupuzha due to sunstroke
