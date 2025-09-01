Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 1 Sept 2025 10:12 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 10:12 AM IST

    തെ​രു​വു​നാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​വും; പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു

    തെരുവുകള്‍ കൈയടക്കി നായ്​ക്കൂട്ടങ്ങള്‍
    Stray dog
    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് ക​വാ​ട​ത്തി​നു മു​ന്നി​ല്‍ കൂ​ട്ടം​കൂ​ടി​യ തെ​രു​വു​നാ​യ​ക്കൂ​ട്ടം

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: വ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ ശ​ല്യ​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​വും പ​ദ്ധ​തി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​നി​യും പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​യി​ല്ല. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 2018-19 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​വും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​വും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യി ക​ല്ലു​വെ​ട്ടാം​കു​ഴി​യി​ലെ പൊ​തു​ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഒ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ പാ​ര്‍പ്പി​ച്ച് സം​ര​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷം ത​ന​തു ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കി അ​യ​ക്കു​ക വ​ഴി വം​ശ വ​ർ​ധ​ന​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ല്‍, കെ​ട്ടി​ട​നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്‍ തു​ക​യും വാ​ങ്ങി പോ​യ​ത​ല്ലാ​തെ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഗ്രാ​മ​വീ​ഥി​ക​ളി​ല്‍ ഭീ​തി വി​ത​ച്ച് സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​ന്ന് വ​ഴി​ന​ട​ക്കാ​നാ​വാ​തെ പൊ​തു​ജ​നം പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​ല​ട​ക്കം പ​ക​ലെ​ന്നോ രാ​ത്രി​യെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ തെ​രു​വു​നാ​യ​ക​ളു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    സം​ഘം ചേ​ര്‍ന്ന് ക​ടി​പി​ടി​കൂ​ടി നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന നാ​യ​ക​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും വ​ഴി യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ന്ധ്യ​മ​യ​ങ്ങി​യാ​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ പോ​ലും കാ​ല്‍ന​ട യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് ന​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മാ​ത്രം നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന വേ​ള​യി​ല്‍ തെ​രു​വു​നാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത.

    പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​കു​തി പ​ണ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ടി​ന്​ ന​ടു​വി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ടം നി​ര്‍മി​ച്ച് പാ​മ്പു​വ​ള​ര്‍ത്ത​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലു​പേ​ക്ഷി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ​ദ്ധ​തി അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വൈ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​നു സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    street dogKollam Newskulathupuzhastray dog control
