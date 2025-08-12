Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kulathupuzha
    Posted On
    12 Aug 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 11:32 AM IST

    അനധികൃത വിദേശമദ്യവുമായി മധ്യവയസ്കന്‍ പിടിയില്‍

    അനധികൃത വിദേശമദ്യവുമായി മധ്യവയസ്കന്‍ പിടിയില്‍
    ജോ​സ​ഫ്

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​യി ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​വു​മാ​യി മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ല്‍. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ അ​മ്പ​തേ​ക്ക​ര്‍ മു​ട്ടും​പു​റ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ സ​ണ്ണി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജോ​സ​ഫ് (55) ആ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ബി. ​അ​നീ​ഷി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ന്ത​ര്‍സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ക​ല്ലു​വെ​ട്ടാം​കു​ഴി മു​പ്പ​ത​ടി​പ്പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പം വ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ​തി​നാ​റു കു​പ്പി​ക​ളി​ലാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​റു ലി​റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ നി​ർ​മി​ത വി​ദേ​ശ മ​ദ്യ​വു​മാ​യി ഇ​യാ​ള്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്. ഐ. ​വി​നോ​ദ്, സി. ​പി. ഒ. ​മാ​രാ​യ ര​തീ​ഷ്, ഉ​ബൈ​ദ്, അ​ജി​ത് കു​മാ​ര്‍, സു​ബി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:Kollam NewskulathupuzhaPolicemiddle-aged manarrested
    News Summary - Middle-aged man arrested with foreign liquor
