    date_range 18 Jan 2026 1:07 PM IST
    date_range 18 Jan 2026 1:07 PM IST

    വീട്ടുപുരയിടത്തിലെത്തിയ രാജവെമ്പാലയെ വനത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു
    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വീ​ടി​നു പി​ന്നി​ലാ​യി അ​ടു​ക്കി​യി​രു​ന്ന വി​റ​ക് കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കൂ​റ്റ​ന് രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യെ പി​ടി​കൂ​ടി. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ആ​റ്റി​നു കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര ആ​മ​ക്കു​ളം ച​തു​പ്പി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യെ ക​ണ്ട​ത്. വി​റ​ക് മൂ​ടി​യി​രു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന പാ​മ്പ് വി​റ​കി​നു മു​ക​ളി​ലാ​യി വ​ട്ടം​ചു​റ്റി ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ചു. വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും തെ​ന്മ​ല റെ​യി​ഞ്ച് റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ണ്‍സ് ടീം ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​ര്‍.​ആ​ര്‍.​ടി അം​ഗം വി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഏ​റെ ശ്ര​മ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പാ​മ്പി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സെ​ക്ഷ​ന്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ​ര്‍ അ​രു​ണ്‍, ബീ​റ്റ് ഫോ​റ​സ്റ്റ​ര്‍ ശ്യാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി. ശേ​ഷം പി​ടി​കൂ​ടി​യ പാ​മ്പി​നെ ശെ​ന്തു​രു​ണി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു.

