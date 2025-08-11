Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKulathupuzhachevron_rightപട്ടികവര്‍ഗ വികസന...
    Kulathupuzha
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 12:10 PM IST

    പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന്‍റെ അനാസ്ഥ; സര്‍ക്കാര്‍ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടം തകര്‍ച്ചയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന്‍റെ അനാസ്ഥ; സര്‍ക്കാര്‍ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടം തകര്‍ച്ചയില്‍
    cancel
    camera_alt

    വി​ല്ലു​മ​ല​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​യൂ​ര്‍വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യ മ​ര​വും മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​യു​ടെ  ത​ക​ര്‍ന്ന ഭാ​ഗ​വും

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​റി​ച്ചു നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്‍റെ​യും നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ വി​ല്ലു​മ​ല​യി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ മ​രം മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. വി​ല്ലു​മ​ല എ​ല്‍.​പി സ്കൂ​ളി​നു പി​ന്നി​ലാ​യി പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച നാ​ലു കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ലാ​ണ് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ട്ടി​ക വ​ര്‍ഗ​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്കേ മൂ​ല​യി​ലാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വ​ന്‍മ​രം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​യെ ഞെ​രു​ക്കി പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​രം മു​റി​ച്ചു നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ​കു​പ്പി​ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​രം വ​ള​ര്‍ന്ന് ത​ടി വ​ണ്ണം വെ​ച്ച​തോ​ടെ കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് മേ​ല്‍ക്കൂ​ര പൊ​ട്ടി​പ്പി​ള​രു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി മ​ഴ​വെ​ള്ളം അ​ലി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി ഭി​ത്തി​യൊ​ന്നാ​കെ കു​തി​ര്‍ന്ന് ഏ​തു നി​മി​ഷ​വും ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ഴാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​യൂ​ര്‍വേ​ദ മ​രു​ന്നു​ക​ളും പൊ​ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ത​ണു​പ്പേ​റ്റ് പ​ല​ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗ ശൂ​ന്യ​മാ​യ​താ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല്ല​ക​ളും ഇ​ല​ക​ളും മ​റ്റ് ആ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും വീ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ലും ചു​റ്റു​പാ​ടും കാ​ടു വ​ള​ര്‍ന്ന നി​ല​യി​ലു​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ത്രീ ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​രും ത​ന്നെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ല​വ​ര്‍ഷ​വും കാ​റ്റു​മെ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ ഭീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ള്‍ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​വ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മ​രം മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യെും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:buildingkulathupuzhaDisaster Management AuthorityScheduled Tribes Development DepartmentGovernment Ayurveda Hospital
    News Summary - Indifference of the Scheduled Tribes Development Department; Government Ayurveda Hospital building In decline
    Similar News
    Next Story
    X