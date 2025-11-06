Begin typing your search above and press return to search.
    Kulathupuzha
    Kulathupuzha
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:38 AM IST

    ഒരു കോടിയുടെ സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ നാലുപേര്‍ പിടിയില്‍

    ഒരു കോടിയുടെ സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ നാലുപേര്‍ പിടിയില്‍
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നും ക​ട​ത്തി​കൊ​ണ്ട വ​ന്ന സ്വ​ർ​ണം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​വെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​വ​ര്‍ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നാ​ലു പേ​ര്‍ പി​ടി​യി​ല്‍. മു​ഖ്യ പ്ര​തി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ 31ന് ​തൃ​ശൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ല്‍ നി​ന്നും 32 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും 600 ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ​വും ക​വ​ര്‍ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​വു​മാ​ണ് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ മൈ​ല​മൂ​ട് ചാ​മ​ക്കാ​ല​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​രു​ണ്‍ ബാ​ബു (35), സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ സു​ബി​ന്‍ ബാ​ബു (32), തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ഫീ​ക് (39), മു​ട്ട​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ (35) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​വ​ര്‍ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത ചോ​ഴി​യ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീ​ര്‍ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. തൃ​ശൂ​ര്‍ മു​ള്ളൂ​ര്‍ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റ​സീ​ജ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഒ​മ്പ​തി​ന് ദു​ബൈ​യി​ല്‍ നി​ന്നും നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ 300 ഗ്രാം ​വീ​തം തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മൂ​ന്നു സ്വ​ര്‍ണക​ട്ടി​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    വീ​ട്ടി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്വ​ര്‍ണ്ണം വി​ൽ​ക്കാ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത് സു​ബി​ന്‍ ബാ​ബു​വി​നോ​ടു സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​പ്പി​ന്‍മേ​ല്‍ കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് പ​ക്ഷേ ആ​ദ്യ വ​ര​വി​ല്‍ സ്വ​ർ​ണം വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ 30നു ​സു​ബി​ന്‍ ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ നി​ര്‍ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം റ​സീ​ജ് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം മൈ​ല​മൂ​ട്ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​ല്‍ 300 ഗ്രാം ​ക​ട​യ്ക്ക​ലി​ലെ ജു​വ​ല​റി​യി​ല്‍ വി​റ്റു. ​പ​ണ​വും ബാ​ക്കി സ്വ​ര്‍ണ​വു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി വീ​ട്ടി​ല്‍ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്‍ സം​ഘം വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ട​ന്ന് ക​വ​ച്ച നടത്തിയതെന്ന് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

