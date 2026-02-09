Begin typing your search above and press return to search.
    Kulathupuzha
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 12:36 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍റെ സോഫ്റ്റ്​വെയറിലെ തകരാറില്‍ വലഞ്ഞ് ബി.എല്‍.ഒമാര്‍

    ഫോ​റം 6 എ​യി​ല്‍ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ൽ ഏ​തു ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്നോ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നോ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല
    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍റെ സോഫ്റ്റ്​വെയറിലെ തകരാറില്‍ വലഞ്ഞ് ബി.എല്‍.ഒമാര്‍
    കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ: സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​റി​ലെ ത​ക​രാ​റി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​റാ​യി പേ​ര് ചേ​ര്‍ത്ത​വ​രു​ടെ വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​താ​യി ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​രു​ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഫോ​റം 6 എ​യി​ല്‍ ഏ​തു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ട് ചേ​ര്‍ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഏ​തു ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്നോ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നോ ഉ​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്നെ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​രു​ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കു​ന്ന​വ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ളാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന​തും.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ താ​ലൂ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ നി​ന്നും വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഏ​തു ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലു​ള്ള ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്‍ ഏ​തു ബൂ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി തി​രി​കെ അ​യ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ തി​രി​കെ അ​യ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളു. അ​ടു​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​യും മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ല്ലേ​ജി​ലെ​യു​മൊ​ക്കെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കാ​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ താ​ലൂ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​താ​യും ചി​ല​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പാ​സ്പോ​ര്‍ട്ടി​നോ​ടൊ​പ്പം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളും കൂ​ടി സ്കാ​ന്‍ ചെ​യ്ത​യ​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ മ​റ്റ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​താ​യും പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഫോ​റം 6 എ​യി​ല്‍ ഏ​ത് ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന ഒ​രു ചോ​ദ്യ​വും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍ ഈ ​പി​ഴ​വ് സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഒ​രേ അ​പേ​ക്ഷ ത​ന്നെ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും പ്രാ​വ​ശ്യം തി​രി​ച്ച​യ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യും കാ​ല​താ​മ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

