Madhyamam
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:06 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് വിജയിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രസിഡന്‍റ്​ പദവിക്കായി വടംവലി

    കൊ​ട്ടി​യം: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള വ​ടം​വ​ലി​യും അ​ണി​യ​റ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി. 70 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യ മ​യ്യ​നാ​ട്, നെ​ടു​മ്പ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ല്യ​നി​ല​യി​ലു​ള്ള മു​ഖ​ത്ത​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി​ക്കാ​യി ച​ര​ട് വ​ലി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ര​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സി.​പി.​എം ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം സേ​തു​മാ​ധ​വ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വി​ടെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ണി​യ​റ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2010 -15 കാ​ല​ത്ത് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ജ​യ​ലാ​ൽ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​നെ​യാ​ണ് സി.​പി.​എം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ല്ലാ​തെ​യും, ഏ​ക പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗം മാ​ത്രം നി​ല​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തു​മാ​യ മു​ഖ​ത്ത​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ എ.​എ​ൽ. നി​സാ​മു​ദീ​നെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ടു​മ്പ​ന​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ച്ചു ജ​യി​ച്ച ബീ​നാ നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ ല​ബ്ബ​യെ​യാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്നു മ​ൽ​സ​രി​ച്ചു വി​ജ​യി​ച്ച​തും, നേ​ര​ത്തേ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന​തും ബീ​നാ നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ ല​ബ്ബ​ക്ക്​ തു​ണ​യാ​കും.

    ഇ​ട​തു കോ​ട്ട​യാ​യ മ​യ്യ​നാ​ട്ട് ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി ചി​ല്ല​റ ത​ല​വേ​ദ​ന​യ​ല്ല സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ര​ണ്ട് പേ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഇ​വി​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മെ​മ്പ​ർ​മാ​രു​ടെ പി​റ​കേ​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി​ക്കാ​യി വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം വീ​തം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി ന​ൽ​കി പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ത്തു സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ട​ത്തും ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ല​വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കും.

    News Summary - Tug of war for the post of President in the panchayats won by the UDF
