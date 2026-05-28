Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKottiyamchevron_rightഉമയനല്ലൂർ ജങ്ഷനിലെ...
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 28 May 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 12:58 PM IST

    ഉമയനല്ലൂർ ജങ്ഷനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; എം.എൽ.എയും കലക്ടറും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉമയനല്ലൂർ ജങ്ഷനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; എം.എൽ.എയും കലക്ടറും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    1. അ​ടി​പ്പാ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത, 2. ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ അ​ടി​പ്പാ​ത ക​ല​ക്ട​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ട്ടി​യം: അ​ടി​പ്പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും എ​ത്തി. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച അ​ടി​പ്പാ​ത ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വാ​ർ​ത്ത ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ര​വി​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ വി​ഷ്ണു മോ​ഹ​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല ക​ല​ക്‌​ട​ർ ആ​നി ജൂ​ല തോ​മ​സ്​ ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ അ​ടി​പ്പാ​ത സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    എം.​എ​ൽ.​എ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തി​യാ​ണ് ക​ല​ക്ട​ർ സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ വാ​ഹ​ന​വും കു​രു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു. ജൂ​ണി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ഷ്ണു മോ​ഹ​ൻ ക​ല​ക്ട​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന മി​ക്ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളും എം.​എ​ൽ.​എ​യും ക​ല​ക്ട​റും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മ​യ്യ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ എം. ​നാ​സ​ർ, ശ​ര​ണ്യ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡി. ​സു​രേ​ഷ്, എ. ​നൗ​ഷാ​ദ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്. ക​ണ്ണ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ കി​ട​ങ്ങി​ൽ സു​ധീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ്, സ​ജീ​ബ് ഖാ​ൻ, ബി​നോ ഭാ​ർ​ഗ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ക​ല​ക്‌​ട​റോ​ട് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MLATraffic JamKottiyamumayanallur
    News Summary - Traffic jam at Umayanallur junction; MLA and Collector visit the spot
    Similar News
    Next Story
    X