Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKottiyamchevron_rightഎം.ഡി.എം.എയുമായി...
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 2:10 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കൊ​ട്ടി​യം: രാ​സ​ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന സം​ഘ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യ ഒ​രാ​ളി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൂ​ടി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്നും 14.23 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യും ​പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മു​ഖ​ത്ത​ല, കോ​ടാ​ലി മു​ക്കി​ൽ നി​ന്നും 2.45 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി മു​ഖ​ത്ത​ല ഡീ​സ​ന്‍റ്​ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വെ​റ്റി​ല​ത്താ​ഴം മു​ര​ളി സ​ദ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്തു കൃ​ഷ്ണ​നെ (29) കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് ആ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​ഡി.​എം.​എ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​യ അ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ക്ക​ടി​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മു​ഖ​ത്ത​ല കി​ഴ​വൂ​ർ കി​ഴ​ക്കേ​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​രു​ൺ (27), പു​ന്ത​ല​ത്താ​ഴം ച​രു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ര​ത് മോ​ഹ​ൻ (30) എ​ന്നി​വ​രെ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ കി​ഴ​വൂ​ർ മ​ദ്​​റ​സ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നും11.78 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    മു​ഖ​ത്ത​ല, തൃ​ക്കോ​വി​ൽ വ​ട്ടം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഹ​രി എ​ത്തി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ല്ലം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കി​ര​ൺ നാ​രാ​യ​ണ​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എ.​സി.​പി അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ്ര​ദീ​പ്, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് എ​സ്.​ഐ സാ​യി സേ​ന​ൻ, എ​സ്.​ഐ ക​ണ്ണ​ൻ, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ.​എ​സ്. ഐ ​മാ​രു​മാ​യ സീ​നു, മ​നു, ഹ​രി​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceseizedMDMAthree men arrested
    News Summary - Three men arrested with MDMA
    Similar News
    Next Story
    X